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01:57, 20 июня 2024Экономика

В южноамериканской стране пропал свет

Во всем Эквадоре пропало электричество после аварии на ЛЭП

Фото: Henry Romero / Reuters

В Эквадоре пропало электричество из-за аварии на линии электропередачи и каскадного отключения генерирующих мощностей. Об этом сообщил министр энергетики и горнорудной промышленности южноамериканской страны Роберто Луке в соцсети Х.

Издание Times Now обратило внимание на сообщения местных жителей в соцсетях, которые возмущены отключением света.

15 июня в Севастополе из-за мощного ливня с грозой десятки домов остались без света. Без электроэнергии оказались курортные пригородные зоны, а также исторический центр города.

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      Марина Совина
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