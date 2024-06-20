В южноамериканской стране пропал свет

Во всем Эквадоре пропало электричество после аварии на ЛЭП

В Эквадоре пропало электричество из-за аварии на линии электропередачи и каскадного отключения генерирующих мощностей. Об этом сообщил министр энергетики и горнорудной промышленности южноамериканской страны Роберто Луке в соцсети Х.

Издание Times Now обратило внимание на сообщения местных жителей в соцсетях, которые возмущены отключением света.

15 июня в Севастополе из-за мощного ливня с грозой десятки домов остались без света. Без электроэнергии оказались курортные пригородные зоны, а также исторический центр города.

