Захарова: скорость принятия закона об иноагентах в Канаде является невиданной

Скорость принятия закона по борьбе с иностранным вмешательством в Канаде невиданная, что является подлым по отношению к критике Грузии за аналогичные действия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Весь процесс в Канаде занял всего полтора месяца, что является невиданной скоростью для столь важного изменения правового режима (...) Что будет чувствовать та часть грузинского общества, которая боролась ради отмены законопроекта об иноагентах, мотивируя свои действия верностью "западным ценностям". Западнее (или западлее?) не бывает», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что ряд депутатов палаты общин открыто признавались, что не читали документ, и «строем» за него проголосовали. По ее мнению, «режим премьер-министра Канады Джастина Трюдо пытается протащить через согласный на все парламент более ужесточенную версию американского аналога закона об иногатентах FARA».

3 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах, после чего он вступил в силу. Спикер заявил, что закон направлен на укрепление политического, экономического и социального состояния страны по отношению к внешнему вмешательству.