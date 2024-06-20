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16:55, 20 июня 2024Спорт

«Зенит» объявил о трансфере лучшего футболиста «Локомотива»

Максим Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Полузащитник Максим Глушенков перешел из московского «Локомотива» в петербургский «Зенит». О трансфере сине-бело-голубые сообщили в своем Telegram-канале.

Контракт с игроком заключен по системе «4+1», финансовые условия сделки не уточняются. «Пока что смешанные чувства — были насыщенные дни в Петербурге, прохождение медосмотра, но в целом эмоции только положительные», — заявил Глушенков.

Ранее сообщалось, что Глушенков заработает в «Зените» один миллиард рублей за четыре года. Сине-бело-голубые заплатят за трансфер игрока 600 миллионов рублей, еще 400 миллионов уйдут на агентские выплаты и подъемные.

Глушенков стал лучшим ассистентом и попал в топ-3 лучших игроков по системе «гол плюс пас» минувшего сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). 24-летний игрок в 29 матчах чемпионата забил семь мячей и сделал 16 результативных передач.

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      Алексей Гусев
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