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19:13, 20 июня 2024Из жизни

Женщина нашла мышь в бутылке шоколадного сиропа

Женщина из Индии обнаружила мертвую мышь в бутылке шоколадного сиропа

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В Индии женщина купила бутылку шоколадного сиропа и нашла внутри мертвую мышь. Об этом пишет India Today.

Прами Сридар заказала бутылку шоколадного сиропа Hershey’s в онлайн-магазине, чтобы полить им брауни. Однако, начав его использовать, она и члены ее семьи заметили в густой жидкости маленькие волоски. Чтобы развеять подозрения, Сридар сняла дозатор и вылила содержимое бутылки в одноразовый стакан. Вместе с сиропом в стакан выпал странный сгусток. Когда женщина промыла его водой, то обнаружила, что это мышь.

Сридар сняла весь процесс на видео и выложила его в социальные сети, подчеркнув, что бутылка была запечатана перед началом использования. Кроме того, женщина призвала подписчиков «держать глаза открытыми». Она также сообщила, что несколько членов ее семьи попробовали сироп и испытали симптомы отравления.

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Пост собрал тысячи просмотров, многие пользователи прокомментировали видео, отметив, что такой контроль качества неприемлем. На пост Сридар отреагировали и представители Hershey’s — они предложили женщине связаться с ними и сообщить им серийный номер партии.

Ранее сообщалось, что студенты инженерного колледжа стали жертвами массового отравления после обеда в столовой. Причиной стала змея в еде.

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      Антонина Черташ
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