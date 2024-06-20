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18:53, 20 июня 2024Из жизни

Женщина получила очковую кобру в посылке вместе с джойстиком для приставки

Женщина из Индии заказала джойстик для приставки и обнаружила в коробке кобру

Фото: B. Trapp / blickwinkel / Globallookpress.com

Жительница Индии сделала заказ в Amazon и получила очковую кобру вместе с посылкой. Об этом пишет Times of india.

Женщина по имени Танви из города Сарджапура заказала джойстик для игровой приставки Xbox с доставкой на дом. Однако, когда она открыла коробку, обнаружила внутри примотанную липкой лентой к упаковке живую очковую кобру. Благодаря скотчу змея почти не двигалась, что спасло Танви от укуса.

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Сначала женщина подумала, что у нее галлюцинации. Когда оказалось, что змея настоящая, Танви сфотографировала рептилию и выложила снимок в соцсети. Ее пост вызвал сотни реакций пользователей, которые начали шутить над ситуацией. Amazon пока не отреагировал на инцидент и не объяснил, как в посылке могла оказаться змея. Судьба змеи также не уточняется.

Ранее сообщалось, что жительница Индии вместе с сообщником попыталась расправиться с мужем и натравила на него ядовитую змею. Мужчина спасся благодаря оперативным действиям родных.

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      Антонина Черташ
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