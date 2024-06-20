Женщина встретила мужчину мечты и испытала отвращение к одной его черте во время секса

Женщина, встретившая мужчину своей мечты, обратилась за советом на женский форум Mumsnet, когда обнаружила, что у него есть один недостаток. Ее историю опубликовало издание Mirror.

По словам женщины, она была на нескольких свиданиях с этим мужчиной. Он казался автору поста идеальным, пока они не занялись сексом. Тогда женщина испытала отвращение к одной особенности мужчины — неприятному для нее запаху. Вонь кажется ей отталкивающей, но она не знает, как сказать мужчине об этом.

Автор поста добавила, что не чувствует запаха, когда мужчина одет. Поэтому она считает, что причина появления вони заключается не в том, что он не принимает душ. «Это просто очень странный, но сильный запах. Он мне не нравится. Я никогда раньше не чувствовала такого запаха от мужчины — похоже на запах затхлого пота», — пожаловалась она.

В ответ подписчицы форума рекомендовали женщине обсудить ситуацию с партнером, и она пообещала дать тому еще один шанс. «А может, это безнадежное дело, если он не удосуживается хорошенько помыться перед свиданием?! В остальном он милый, и мы прекрасно ладим», — посетовала она.

Ранее сообщалось об истории другой девушки, которая после двух месяцев отношений внезапно обнаружила, что у ее партнера есть жена и ребенок. Она решила найти его страницы в социальных сетях, когда мужчина начал отказываться сообщать ей свою фамилию.