Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:02, 20 июня 2024Забота о себе

Женщина встретила мужчину мечты и испытала отвращение к одной его черте во время секса

Фото: Noah Silliman / Unsplash

Женщина, встретившая мужчину своей мечты, обратилась за советом на женский форум Mumsnet, когда обнаружила, что у него есть один недостаток. Ее историю опубликовало издание Mirror.

По словам женщины, она была на нескольких свиданиях с этим мужчиной. Он казался автору поста идеальным, пока они не занялись сексом. Тогда женщина испытала отвращение к одной особенности мужчины — неприятному для нее запаху. Вонь кажется ей отталкивающей, но она не знает, как сказать мужчине об этом.

Автор поста добавила, что не чувствует запаха, когда мужчина одет. Поэтому она считает, что причина появления вони заключается не в том, что он не принимает душ. «Это просто очень странный, но сильный запах. Он мне не нравится. Я никогда раньше не чувствовала такого запаха от мужчины — похоже на запах затхлого пота», — пожаловалась она.

В ответ подписчицы форума рекомендовали женщине обсудить ситуацию с партнером, и она пообещала дать тому еще один шанс. «А может, это безнадежное дело, если он не удосуживается хорошенько помыться перед свиданием?! В остальном он милый, и мы прекрасно ладим», — посетовала она.

Материалы по теме:
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Ранее сообщалось об истории другой девушки, которая после двух месяцев отношений внезапно обнаружила, что у ее партнера есть жена и ребенок. Она решила найти его страницы в социальных сетях, когда мужчина начал отказываться сообщать ей свою фамилию.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыто содержание договора России и КНДР о стратегическом партнерстве. О чем условились Путин и Ким Чем Ын?

      Стало известно о сомнениях Столтенберга насчет вступления Украины в НАТО

      ПВО сбила 15 беспилотников в шести российских регионах

      Россиянин описал дома в Таджикистане фразой «будто попал в средневековье»

      Оголившая грудь на матче НХЛ фанатка ответила своим критикам

      Бизнес в России нашел способ рассчитываться с Китаем

      ФСБ задержала мужчину по подозрению в разжигании межнациональной розни в отношении русских

      Армия США заявила о ликвидации одного из лидеров ИГ в Сирии

      Эксперт назвала условие для строительства моста из России в КНДР

      В российском регионе заключенного осудили за пропаганду терроризма среди других осужденных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше