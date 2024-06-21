51-летнюю Хайди Клум сняли топлес на отдыхе

51-летнюю супермодель Хайди Клум сняли топлес на отдыхе в Италии

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум попала в объективы папарацци с обнаженной грудью на отдыхе в Италии. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

51-летнюю манекенщицу сняли топлес, когда она сидела на шезлонге, держа в руках желтую вязаную тунику. На размещенных кадрах звезда предстала в черных плавках с низкой посадкой и цветочным принтом. При этом она продемонстрировала фигуру с кубиками пресса.

Звезда надела солнцезащитные очки, браслет и массивные серьги, распустила волосы и отказалась от косметики на лице.

Ранее в июне Хайди Клум показала фигуру в откровенном нижнем белье. Манекенщица устроила съемку на диване, стоя на коленях в бюстгальтере и трусах белого цвета, оформленных кружевами и полупрозрачными вставками.