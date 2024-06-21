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15:53, 21 июня 2024Культура

Кологривый устроил истерику из-за стула

Актер Никита Кологривый накричал на съемочную группу из-за стула

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Актер Никита Кологривый устроил истерику из-за стула, на котором не было указано его имя. Об этом пишет The Voice.

Увтерждается, что артист накричал на съемочную команду. «Вы меня зовете на интервью, почему на стуле не написано: "Стул для Никиты Кологривого"? Как я должен понять, что это мой стул? А? На "Мосфильме" находимся в конце концов, ребята. Тут все знают уже», — возмутился звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

После того как артист успокоился, он также рассказал, что не прошел кастинг в проект «Полупановы» из-за того, что у него недеревенское лицо. «Я говорю: "У кого? У меня не деревенское лицо? Посмотри мне в глаза! Я деревня и есть! Вот она!"» — заявил он.

Сценарист и актер сериала Антон Просвирнин прокомментировал заявления актера в беседе с «360». «Я думаю, что [интервью] не имеет чересчур серьезный характер, не более чем ирония и самоирония», — отметил он.

Ранее звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Григорий Дудник рассказал о характере коллеги Никиты Кологривого.

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