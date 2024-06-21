Россияне пожаловались на засилье опарышей в доме

Жильцы одного из домов в Барнауле пожаловались на засилье опарышей

Один из жилых домов в Барнауле одолели опарыши. О бедствии местных жителей пишет агентство «Амител».

На засилье насекомых жалуются жители дома по улице Георгиева. Опарыши развелись в доме после кончины соседа. Мужчина жил в затворничестве, поэтому о нем спохватились, лишь когда по подъезду стал разноситься невыносимый запах. После визита полиции тело вынесли, но в квартире остались следы.

Продезинфицировать квартиру жильцы не могут — на это требуется разрешение родственников собственника. Ни бывшая жена, ни четверо его детей так и не объявлялись. Сведений об их месте проживания ни у управляющей компании, ни у жильцов нет. Все это время опарыши одолевают соседей, повсюду плодятся большие зеленые мухи. «У меня маленький ребенок. Боюсь, если дочка вдруг случайно наступит на них или в рот возьмет. Опарыши появляются из-под окон, из-под плинтуса – везде. Из-за ребенка я не могу рассыпать отраву. В одной из комнат, которая закрывается, мы травим их дихлофосом, там полегче, а в других местах приходится их просто собирать и выкидывать», — сетует хозяйка одной из квартир.

В данный момент жилплощадь опечатана. Без повода его не имеют право вскрывать ни силовики, ни сотрудники управляющей компании. Барнаульцы решили коллективно обратиться в прокуратуру.

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