В России разъяснили возможность компенсации недополученных выплат работающими пенсионерами

Депутат Бессараб: работающим пенсионерам проиндексируют выплаты за восемь лет

Работающим пенсионерам после увольнения увеличат пенсию за все годы заморозки индексации, рассказала «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она разъяснила, что механизма единоразовой выплаты недополученной за эти годы пенсии в России нет.

Законодательно установленной нормы сегодня на это нет. Наверное, нет средств таких больших в бюджете, чтобы единоразово такое решение принять Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Сейчас, к сожалению, такая ситуация, и россияне должны об этом обязательно знать. Какое-то время даже работали мошеннические структуры, обещавшие вернуть суммы так называемой компенсации. На самом деле такого законодательного решения не было. В 2016 году действительно приостановили индексацию пенсии работающим пенсионерам. Вызвано это было как объективными причинами, так и желанием защитить тех неработающих получателей страховых пенсий по старости, у кого других доходов больше не было. В то время как работающие все-таки получают возможность дополнительного заработка, дохода, а следовательно, страховой случай потери трудоспособности еще не наступил. Объясняя этим, правительство предложило в тот момент приостановить индексацию для работающих», — сказала депутат.

По словам Светланы Бессараб, сейчас российской экономике необходимы работающие пенсионеры, которые могут передать свой опыт молодым специалистам. В связи с этим власти решили возобновить индексацию пенсий для всех пенсионеров, отметила она.

«Решение это назрело. Президент поручил возобновить индексацию пенсии. Это не значит, что будут компенсированы за весь период недополученные суммы выплат», — заключила парламентарий.

Как заявил Депутат Госдумы Андрей Исаев, недополученная за восемь лет пенсия работающим пенсионерам не пропадет, ее восстановят, когда гражданин прекратит трудовую деятельность. Он объяснил это индексацией за все предыдущие годы, начиная с 2016, когда перерасчеты приостановили.

В июне президент России Владимир Путин призвал возобновить индексацию выплат для 7,8 миллиона работающих пенсионеров. Он назвал такой шаг справедливым и добавил, что ресурсы на это в бюджете есть.