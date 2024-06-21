Еще одна страна решила ввести пошлины на китайские электромобили

Bloomberg: Канада вслед за США и ЕС готовит пошлины на электромобили из КНР

Канада решила ввести новые пошлины на китайские электромобили вслед за Евросоюзом и США. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По данным агентства, правительство премьер-министра страны Джастина Трюдо готовит новые тарифы на ввоз в Канаду электрокаров, произведенных в КНР. Сообщается, что в этом вопросе на Трюдо оказывалось определенное давление, чтобы убедить его присоединиться к решениям США и ЕС. Сам глава правительства, в свою очередь, обеспокоен тем, что дешевые китайские электромобили наводнят канадский рынок.

С 4 июля Евросоюз повысит пошлины на электромобили из КНР до 38 процентов. Китайских автопроизводителей обвинили в нарушении правил ВТО и манипулировании рынком с помощью государственных субсидий. Эксперты подсчитали, что новые тарифы ЕС на импорт китайских электрокаров обойдутся Пекину почти в четыре миллиарда долларов.