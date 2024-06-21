ЕС в очередной раз пригрозил Apple штрафами

В ЕС заявили, что Apple не соблюдает законы о цифровых рынках в Европе

Руководитель антимонопольного ведомства Европейского cоюза (ЕС) Маргрет Вестагер заявила в интервью CNBC, что Apple не соблюдает Закон о цифровых рынках (DMA). Запись интервью доступна на сайте телеканала.

По словам Вестагер, американский IT-гигант имеет «очень серьезные» проблемы с соблюдением правил в ЕС, компании угрожают очередные крупные штрафы.

Чиновница отметила, что Apple крайне важна для европейского рынка — в магазине App Store доступно много полезных приложений и сервисов. «Я не ожидала подобного от такой компании», — заявила Вестагер. По ее словам, в ближайшее время ЕС опубликует выводы очередного расследования в отношении IT-гиганта.

Журналисты CNBC отметили, что за последний год Apple пошла на многие уступки — частично открыла операционную систему iPhone, добавила поддержку альтернативных магазинов. Потенциальный штраф для Apple должен составить пять процентов от среднедневного оборота или около одного миллиарда долларов.

В конце июня Европейская комиссия (ЕК) окончательно одобрила планы Apple открыть свою экосистему для сторонних платежных систем. Скорее всего, альтернатива Apple Pay появится на iPhone в ближайшие месяцы.