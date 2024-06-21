Журналиста Караулова оштрафовали на 30 тысяч рублей

Суд оштрафовал журналиста Караулова на 30 тысяч рублей по статье об иноагентах

Журналиста Андрея Караулова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) оштрафовали на 30 тысяч рублей. Как сообщает ТАСС, решение вынес Таганский суд Москвы.

Караулова признали виновным в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (распространение иноагентом материалов без необходимой маркировки).

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд отказался исключить Караулова из списка иностранных агентов. Его адвокат заявил, что защита обжалует это решение.

В июне 2023 года стало известно, что Следственный комитет объединил уголовные дела в отношении Караулова о клевете на режиссера Никиту Михалкова и главу «Ростеха» Сергея Чемезова. Расследование объединенного дела было приостановлено.

В ноябре 2022 года в отношении Караулова возбудили дело о клевете по заявлению Сергея Чемезова. Причиной стала публикация непроверенных сведений, которые в «Ростехе» сочли клеветой, причинившей ущерб репутации Чемезова. В марте 2023 года журналист стал фигурантом дела о клевете в адрес режиссера Никиты Михалкова, которого он ранее обвинил в вырубке лесов в Нижегородской области.