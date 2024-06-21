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16:25, 21 июня 2024Экономика

Коммунальщики почистили звезды на аллее кетчупом и возмутили россиян

Власти Обнинска защитили коммунальщиков, почистивших звезды на аллее кетчупом

Фото: Stockah / Shutterstock / Fotodom

В Обнинске коммунальщики решили почистить латунные звезды на аллее кетчупом. Креативный способ уборки возмутил россиян — они увидели в нем вандализм, пишет «Подъем».

Жители города обратили внимание на подростка, который залил кетчупом звезды на Аллее международного сотрудничества. Неравнодушные россияне пожаловались властям и призвали наказать мальчика. Однако в администрации города защитили несовершеннолетнего и заявили, что он работает вместе с коммунальщиками.

«Это не случай вандализма. Это "креативный" способ отчистить латунные звезды кетчупом, который содержит кислоту и эффективно справляется с загрязнениями. Все мы знаем, что есть народные способы очистки тех или иных поверхностей или изделий средствами, которые, на первый взгляд, для этого не предназначены», — пояснили в мэрии Обнинска.

Власти добавили, что подросток просто забыл надеть опознавательный жилет. А в самом способе очистки латунных звезд администрация ничего опасного не видит, однако признает, что стоило предупредить жителей об использовании этого метода.

Ранее в Туле коммунальщик решил покосить воду. Работника на Калужском шоссе увидел проезжавший мимо автомобилист. На сделанной им записи можно заметить, как мужчина в спецодежде, перчатках и шлеме стоит по колено в болоте и водит газонокосилкой над поверхностью воды, отчего по ней идет рябь.

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      Нина Ташевская
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