Коммунальщики почистили звезды на аллее кетчупом и возмутили россиян

Власти Обнинска защитили коммунальщиков, почистивших звезды на аллее кетчупом

В Обнинске коммунальщики решили почистить латунные звезды на аллее кетчупом. Креативный способ уборки возмутил россиян — они увидели в нем вандализм, пишет «Подъем».

Жители города обратили внимание на подростка, который залил кетчупом звезды на Аллее международного сотрудничества. Неравнодушные россияне пожаловались властям и призвали наказать мальчика. Однако в администрации города защитили несовершеннолетнего и заявили, что он работает вместе с коммунальщиками.

«Это не случай вандализма. Это "креативный" способ отчистить латунные звезды кетчупом, который содержит кислоту и эффективно справляется с загрязнениями. Все мы знаем, что есть народные способы очистки тех или иных поверхностей или изделий средствами, которые, на первый взгляд, для этого не предназначены», — пояснили в мэрии Обнинска.

Власти добавили, что подросток просто забыл надеть опознавательный жилет. А в самом способе очистки латунных звезд администрация ничего опасного не видит, однако признает, что стоило предупредить жителей об использовании этого метода.

Ранее в Туле коммунальщик решил покосить воду. Работника на Калужском шоссе увидел проезжавший мимо автомобилист. На сделанной им записи можно заметить, как мужчина в спецодежде, перчатках и шлеме стоит по колено в болоте и водит газонокосилкой над поверхностью воды, отчего по ней идет рябь.