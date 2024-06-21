Конюхов обвинил Овечкина в алчности и заявил об отсутствии к нему уважения

Федор Конюхов обвинил Овечкина в алчности и заявил об отсутствии к нему уважения

Путешественник Федор Конюхов заявил о том, что плохо относится к российскому форварду клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину. Его слова приводит «Матч ТВ».

Конюхов упрекнул спортсмена в алчности, а также отметил, что не уважает его и не подаст руки. «Он выступает в Америке. И думает не о России, а только о том, как себе денег побольше заработать», — заявил путешественник.

По мнению Конюхова, Овечкин должен играть в России. Он также заявил, что россиянин не сможет побить рекорд ко количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежащий Уэйну Гретцки.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры играет за «Вашингтон». Россиянин — обладатель Кубка Стэнли-2018.