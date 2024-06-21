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11:36, 21 июня 2024Бывший СССР

Лавров заявил об отсутствии обсуждений выхода Армении из ОДКБ на заседании СМИД

Лавров: процедура выхода Армении из ОДКБ на СМИД не обсуждалась

Фото: Natalia Kolesnikova / Reuters

Выход Армении из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) участниц организации не обсуждался. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Нет, процедура выхода Армении не обсуждалась, потому что соответствующего запроса не поступало», — заявил Лавров.

Он добавил, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не присутствовал на заседании, но никаких документов или официальных шагов о выходе страны из организации не поступало.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что организация сохраняет все обязательства перед Арменией и надеется, что Ереван официально прояснит свой статус в сообществе. По его словам, Армения продолжает быть союзником, а вопрос членства — это суверенное право и решение страны.

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      Валентин Карант
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