МИД России назвал последствия пакета антироссийских санкций Японии

МИД России: антироссийские санкции Японии приведут к разрушению отношений

Антироссийские санкции Японии могут стать шагом к полному разрушению отношений с Россией. Об этом заявил МИД России в заявлении на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«По просьбе японской стороны директор третьего департамента Азии Людмила Воробьева приняла директора Департамента Европы МИД Японии Масаси Накагомэ для краткой беседы (...). Отметили продолжение антироссийского курса Токио. Очередным шагом к полному разрушению отношений стал принятый правительством Японии пакет санкций против России», — отмечается в заявлении.

Также в тексте указывается на неприемлемость попыток Японии поставить под вопрос стратегические связи России и Северной Кореи.

МИД России добавил, что Воробьева передала Накагомэ содержание инициативы президента России Владимира Путина по созданию на пространстве Евразии новой общеконтинентальной архитектуры безопасности.

14 июня Путин заявил о необходимости создания в Евразии создания новой системы безопасности. Он также подчеркнул, что для создания подобной архитектуры безопасности необходимо сворачивание военного присутствия стран, внешних по отношению к пространству Евразии.