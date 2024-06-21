Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Позднякова: в выходные погода в столице будет комфортной

В выходные дни погода в столице станет более комфортной. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В конце недели в столице резко снизится количество осадков, а ночи станут менее душными. Кроме того, станет прохладнее. В субботу, 22 июня, и воскресенье, 23 июня, столица окажется в тыловой части атлантического циклона. «Ветер будет плотный, но сменится на северо-западный, атмосферное давление вырастет. Ожидается только небольшой локальный дождь», — поделилась синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал, что в пятницу, 21 июня, жителей столицы ждет солнечная погода, воздух прогреется до 24 градусов. С пятницы и до конца недели в столицу придут солнце и тепло, при этом, несмотря на высокие дневные температуры, ночью столбики термометра будут опускаться до отметок 9-14 градусов.