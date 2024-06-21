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10:14, 21 июня 2024Бывший СССР

Офис генпрокурора Украины сообщил об установлении причастных к покушению на Садыкова

Офис генпрокурора Украины: причастные к покушению на Садыкова установлены
Айдос Садыков и его супруга Наталья Садыкова

Айдос Садыков и его супруга Наталья Садыкова. Фото: @sadykovanatalya

Офис генерального прокурора Украины заявил, что лица, причастные к покушению на казахстанского активиста Айдоса Садыкова, установлены. Об этом сообщает «Страна.ua».

Как сообщается, опубликованы подозрения двум гражданам КазахстанаАлтаю Жаканбаеву и Мейраму Каратаеву, которые прибыли в Киев 2 июня, купили автомобиль и огнестрельное оружие и начали слежку за Садыковым.

«В день покушения они подъехали на автомобиле к дому, где жил Садыков. Каратаев с пистолетом ждал его у подъезда, а Жаканбаев следил за окружающей обстановкой. После того как к подъезду подъехала машина Садыкова, Каратаев подошел к водительскому окну и выстрелил жертве в голову», — передает издание текст сообщения.

Подозреваемые, как следует из текста, не задержаны. Жена пострадавшего в своем видеоблоге подтвердила участие Каратаева в покушении на ее мужа.

Покушение на Садыкова было совершено 18 июня днем в Шевченковском районе Киева.

Садыков с 2014 года проживал в Киеве и критиковал действующие власти Казахстана, в том числе президента Касым-Жомарта Токаева. В частности, он активно поддерживал протесты в Казахстане в январе 2022 года.

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      Валентин Карант
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