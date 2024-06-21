Россиянам назвали способы получать «пенсию мечты»

Депутат Бессараб: в России можно получать «пенсию мечты»

В России можно получать пенсию в размере 48,1 тысячи рублей, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Способы, которые могут позволить претендовать на такие выплаты, она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее россияне раскрыли размер «пенсии мечты». Согласно опросу SuperJob, по оценкам среднестатистического россиянина, достойная пенсия составляет 48 100 рублей ежемесячно.

Да, безусловно, такую пенсию можно получить. Сегодня, в основном, такую пенсию получают бывшие военнослужащие пенсионеры. Средняя военная пенсия на сегодня составляет 41 тысячу рублей, а после повышения составит примерно 41 600 Светлана Бессараб депутат Госдумы

Чтобы рассчитывать на подобные выплаты, работая в реальном секторе экономики или на госслужбе, нужно, чтобы зарплата была достаточно высокой, отметила Бессараб. Еще один вариант — создавать собственные накопления.

«Сегодня государство дает такой инструмент в руки граждан, то есть можно добровольными накоплениями создать подушку безопасности и при поддержке государства, при софинансировании государства и часто работодателя обеспечить себе достойную старость. Но опять-таки для того, чтобы отчислять, нужно иметь дополнительные средства у себя в семейном бюджете, а, следовательно, мы опять возвращаемся к тому, что необходимо работать и зарабатывать, и, в общем-то, работать в белую, чтобы работодатель полностью оплачивал страховые взносы, со всей заработной платы», — сообщила парламентарий.

Ранее другой опрос, проведенный аналитиками «СберНПФ» в ноябре 2023 года, показал, что ожидания россиян от желаемой для обеспечения достойной жизни пенсии выросли на 10 тысяч рублей и достигли уровня в 59,2 тысячи.

