Россияне раскрыли размер «пенсии мечты»

Supejob: размер «пенсии мечты» россиян превысил 48 тыс. рублей

Россияне назвали достойной пенсию в среднем размере 48,1 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob, передает РБК.

Кроме того, у людей старше 45 лет размер пенсии мечты выше, чем у молодежи до 24 лет: 50,2 тысячи рублей против 44,3 тысячи рублей соответственно. Жители в возрасте 25 лет — 44 года считают достаточной пенсию примерно в 48 тысяч.

Также существует разница в размере желаемой пенсии в зависимости от того, каков доход респондента. Те, кто получают от 100 тысяч. рублей, в среднем рассчитывают на пенсию в 51 тысячу, а те, кто менее 50 тысяч рублей, — в 44,8 тысячи рублей.

Ранее опрос, проведенный аналитиками «СберНПФ» в ноябре 2023 года, показал, что ожидания россиян от желаемой для обеспечения достойной жизни пенсии выросли на 10 тысяч рублей и достигли уровня в 59,2 тысячи.