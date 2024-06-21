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13:02, 21 июня 2024Наука и техника

В России подешевел новый iPhone с большим экраном

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 15 Plus подешевел до 85 тысяч рублей

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Представленный осенью 2023 года iPhone 15 Plus подешевел на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

По словам журналистов медиа, компромиссный аппарат с большим дисплеем можно приобрести за 85 тысяч рублей. На старте продаж устройство продавали за 140 тысяч рублей.

«Телефон iPhone 15 Plus — один из последних выпущенных смартфонов Apple. Устройство подойдет любителям больших экранов, а также тем, кто ищет выгодное предложение на рынке смартфонов», — описали девайс авторы.

Устройство имеет 6,7-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED с поддержкой частоты 60 герц, разрешением 2796х1290 пикселей и защитным стеклом. Смартфон вышел с процессором A16 Bionic, 6 гигабайтами оперативной памяти. На задней панели гаджета расположена двойная камера с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей. Телефон оснащен батареей емкостью 4383 миллиампер-часа.

Ранее стало известно, что стоимость iPhone 15 Pro Max снизилась до 115 тысяч рублей. На старте продаж аппарат продавали за 189-200 тысяч рублей.

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      Андрей Ставицкий
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