Популярное российское скетч-шоу перезапустят

Российское скетч-шоу «6 кадров» решили перезапустить

Популярное российское комедийное скетч-шоу «6 кадров» решили перезапустить. Об этом пишет Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

Новый проект получил название «6 кадров+». Режиссером выступит Александр Жигалкин, который работал над оригинальным шоу.

Отмечается, что первый сезон скетчкома будет состоять из 20 выпусков, его производством займется NORM Production. При этом не уточняется, какие актеры будут задействованы в новом проекте.

Ранее сообщалось, что российский сериал «Универ» перезапустят с новыми актерами. Новый проект телеканала ТНТ получил название «Универ. Молодые». Отмечалось, что сериал станет продолжением и «мягким перезапуском» франшизы.