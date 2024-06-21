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09:41, 21 июня 2024Силовые структуры

Раскрыт возможный срок для Яны Трояновой за оскорбление русских

Прокуратура направила в СК материалы для возбуждения дела в отношении Трояновой

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Прокуратура направила в Следственный комитет (СК) России материалы для уголовного дела по статье о возбуждении ненависти по признакам национальности в отношении актрисы Яны Трояновой (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По этой статье актрисе грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в интервью Троянова заявила, что сейчас россияне заслуживают, когда им кричат в лицо оскорбления и призывают лишить их жизни. Она также назвала заслуженным выражение, что хороший русский не может быть живым.

После этого представители общественного движения «Ветераны России» призвали проверить знаменитость на пропаганду терроризма. Далее председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка озвученным высказываниям.

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