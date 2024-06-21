Раскрыты сложности на пути к упрощению въезда иностранцев в Россию

МИД: для выдачи виз по приезде в Россию потребуются круглосуточные консульства

Директор консульского департамента МИД России Алексей Климов раскрыл сложности на пути к упрощению въезда иностранцев в страну. Условие реализации этой идеи он назвал в беседе с РИА Новости.

По его словам, для осуществления таких планов необходимо открыть полноценные круглосуточные консульские пункты. А для их работы потребуется предусмотреть средства из госбюджета. При этом Климов подчеркнул, что речь идет не о разовом выделении значительной суммы. Государству нужно будет взять на себя долгосрочные обязательства по обеспечению интересов иностранных граждан, объяснил он.

«На практике ситуация будет усугублена необходимостью соблюдения иностранцами всех формальностей, предусмотренных российским законодательством, таких как заполнение визовой анкеты с фотографией и предоставление основания для выдачи визы, а также полиса медицинского страхования с учетом принципа взаимности и оплаты госпошлины», — заключил он.

Ранее заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков предложил отменить визы для некоторых иностранных граждан. Также предлагается ввести возможность оформления виз по прибытии в страну. Вахруков подчеркнул, что во многих странах такой механизм уже реализован.