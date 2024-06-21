Режиссер «Онегина» экранизирует «Войну и мир»

Режиссер Сарик Андреасян экранизирует роман «Война и мир»

Режиссер Сарик Андреасян сообщил в своем Telegram-канале, что экранизирует роман Льва Толстого «Война и мир».

«Книга, изменившая мир! Что должен снимать режиссер после успеха "Онегина"? Конечно, "Войну и мир"! Большое кино, соответствующее великой книге!» — написал Андреасян.

Режиссер уточнил, что съемки картины начнутся в 2025 году.

Ранее фильм «Онегин» Андреасяна, снятый по роману в стихах Александра Пушкина, возглавил кинопрокат в России и СНГ. Премьера картины состоялась 7 марта. Главные роли в фильме исполнили актеры Виктор Добронравов и Елизавета Моряк.