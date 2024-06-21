Резко похудевшая после родов популярная актриса высказалась о приеме «Оземпика»

Популярная американская актриса Эшли Бенсон резко похудела через четыре месяца после родов и высказалась о приеме препарата «Оземпик», который в последнее время используется многими звездами для похудения вместо лечения диабета. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Сначала 34-летняя знаменитость размесила снимок, на котором продемонстрировала фигуру в спортивных штанах и облегающем топе. «Моя любимая кепка», — подписала она кадр.

Поклонники оценили внешний вид звезды. «Как ты так хорошо выглядишь после рождения ребенка?», «Напоминаю всем, что четыре месяца назад она родила», — восхитились они, предположив, что артистка принимала упомянутое лекарство, чтобы сбросить лишний вес.

Бенсон, в свою очередь, отреагировала на данные комментарии (на момент написания сторис была удалена). «Подобные слова меня очень забавляют. Я знаю, что многие люди принимают "Оземпик", и это совершенно нормально. Каждому свое. Но не дискредитируйте людей, которые очень много работают, чтобы вернуть свое тело, как это сделала я», — высказалась она.

Ранее в июне Анастасия Решетова призналась в употреблении «Оземпика». Модель уточнила, что в настоящий момент поддерживает себя в форме с помощью сбалансированного питания и спорта. Вдобавок она отметила, что «Оземпик» имеет много побочных эффектов.