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12:25, 21 июня 2024Силовые структуры

Россияне попались на попытке поджога на железной дороге по заданию с Украины

В Ростовской области задержали юношу и двух подростков за попытку поджога на ж/д

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Ростовской области 19-летний юноша и двое 16-летних подростков попались на попытке поджога на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на теракт. По данным следствия, они собирались 20 июня поджечь релейный и батарейный шкафы на участке Шахтная — Горная по заданию куратора, поддерживающего Вооруженные силы Украины. Он обещал россиянам денежное вознаграждение за поджог. Молодые люди не успели его совершить, так как были пойманы сотрудниками ФСБ и МВД.

Следствие решает вопрос об аресте юноши.

20 июня сообщалось, что Тульский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 28-летнего жителя города Донской, совершившего поджог релейного шкафа на железной дороге.

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      Любовь Ширижик
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