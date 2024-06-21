Россиянин попытался угнать полицейскую машину с парковки МВД

В Башкортостане мужчина попытался угнать полицейскую машину с парковки МВД

В Башкортостане задержали мужчину, пытавшегося угнать полицейскую машину с парковки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, ночью сотрудники отдела УМВД в Черниковке оставили ключ замке зажигания и пошли работать. Случайный прохожий заметил патрульное авто, сел в него и планировал прокатиться. Однако правоохранители заметили нарушителя и сразу же его задержали.

Ранее стало известно, что в Магадане мужчина проник на автобазу правительства региона и попытался угнать оттуда три машины.