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14:43, 21 июня 2024Силовые структуры

Россиянин попытался угнать полицейскую машину с парковки МВД

В Башкортостане мужчина попытался угнать полицейскую машину с парковки МВД

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Башкортостане задержали мужчину, пытавшегося угнать полицейскую машину с парковки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, ночью сотрудники отдела УМВД в Черниковке оставили ключ замке зажигания и пошли работать. Случайный прохожий заметил патрульное авто, сел в него и планировал прокатиться. Однако правоохранители заметили нарушителя и сразу же его задержали.

Ранее стало известно, что в Магадане мужчина проник на автобазу правительства региона и попытался угнать оттуда три машины.

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      Екатерина Кашурникова
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