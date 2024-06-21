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09:54, 21 июня 2024Экономика

Сбер объявил об открытии полноформатных офисов в ЛНР и ДНР

Сбербанк откроет четыре полноформатных офиса в ДНР и ЛНР

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На следующей неделе Сбербанк откроет более 40 новых офисов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом журналистам заявила пресс-служба Сбера в рамках ГОСА.

Всего Сбер откроет 46 офисов. В том числе планируется открыть четыре полноформатных отделения в ДНР и ЛНР. 26 новых офисов появятся на площадках партнеров, в том числе в МФЦ. Также клиентам в регионах будут доступны 16 мобильных офисов.

«В полноформатных отделениях розничным и корпоративным клиентам будет доступен весь перечень продуктов и операций: дебетовые карты, кредитные продукты для физлиц, включая ипотеку, валютообменные операции, кредитные продукты для бизнеса, торговый эквайринг, бизнес-карты и так далее. В партнерских и мобильных офисах розничные клиенты смогут получить основные продукты и услуги Сбера: карты, платежи, потребительские кредиты», — объяснили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Сбербанк начнет обслуживать юридических лиц в ДНР и ЛНР. Услуги будут доступны в регионах с 25 июня. Жители ЛНР смогут получать предлагаемые Сбером услуги в офисе МФЦ в Луганске. Также в двух республиках заработает несколько полноформатных офисов Сбера.

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      Варвара Кошечкина
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