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20:41, 21 июня 2024Интернет и СМИ

Популярный блогер раскритиковал эмигрировавших звезд за слова о России

Блогер Николай Соболев осудил эмигрировавших россиян, резко критикующих страну
Николай Соболев

Николай Соболев. Кадр: ДНЕВНИК ХАЧА / YouTube

Популярный блогер Николай Соболев раскритиковал эмигрировавших звезд, которые после отъезда из России стали резко негативно высказываться о стране. Пост на эту тему он разместил в своем Telegram-канале.

Блогер опубликовал видео с актрисой Яной Трояновой (внесена Минюстом в реестр иноагентов), которая оправдывает призывы к расправе над русскими. Комментируя ролик, Соболев сравнил высказывания нынешних эмигрантов о России с тем, как о стране отзывались вынужденно покинувшие ее в 1922 году деятели культуры и мыслители.

Он заявил, что прочел массу белоэмигрантской литературы и не заметил в ней той ненависти к России и россиянам, которую, по его словам, он видит в кругах медийно активных релокантов. «И вот контраст спустя 100 лет. Отъехавшие релоканты, по крайней мере некоторые из них, самые буйные, как вышепредставленная актриса Троянова, есть ощущение, что участвуют в соревновании "кто выпотрошит и опозорит Россию на большее количество просмотров"», — осудил он уехавших соотечественников.

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Блогер выразил уверенность в том, что покинувшие Россию деятели культуры, которые активно критикуют страну, пытаются в том числе оправдать свой переезд. «Любви там никакой к народу и к России, любовь присутствует к себе и к образу самих себя в белом пальто, когда ты "не такой, как все"», — написал он.

Ранее стало известно, что после высказываний Трояновой прокуратура направила в Следственный комитет России материалы для уголовного дела по статье о возбуждении ненависти по признакам национальности. По ней актрисе грозит до шести лет лишения свободы.

Троянова в интервью назвала заслуженными призывы к расправе над русскими людьми. Слова актрисы вызвали большой резонанс. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить ее высказывания.

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      Маргарита Щигарева
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