Сотрудник отеля в Южной Корее проник в номер туристки и изнасиловал ее

Сотрудник отеля в Южной Корее проник в номер китайской постоялицы и изнасиловал ее. Об этом сообщает VnExpress.

Уточняется, что инцидент произошел вечером во вторник, 18 июня. Девушка вернулась в гостиницу в состоянии алкогольного опьянения, ее сопровождали другие туристы из Китая. Вскоре ее приятели ушли, поэтому работник отеля смог без проблем проникнуть в комнату.

Девушка обратилась в полицию сразу после случившегося, мужчину задержали. Свою вину он не признает, заявляя, что пострадавшая якобы сама позвала его в номер и согласилась на секс.

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