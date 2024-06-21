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17:53, 21 июня 2024Экономика

США ввели санкции против 12 россиян

Минфин США внес в санкционные списки руководство «Лаборатории Касперского»

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Минфин США внес в санкционные списки 12 граждан России. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Ограничения коснулись руководства «Лаборатории Касперского», в том числе исполнительного директора Андрея Тихонова и управляющего директора в России и СНГ Анны Кулашовой. Помимо них, под санкции попали директор по работе с персоналом Марина Алексеева, директор по исследованиям и разработке Антон Иванов, заместитель генерального директора по стратегии и экономике Даниил Борщев, директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов, директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов, исполнительный вице-президент по потребительскому бизнесу Михаил Гербер.

21 июня власти Японии также пополнили санкционный список российских физических и юридических лиц. В него включены еще 11 граждан и 41 российская организация, в том числе шестеро представителей ЦИК России — секретарь Наталья Бударина и пять членов комиссии. Им будет запрещен въезд в страну, а их активы — заморожены. Ограничения также коснулись руководителей крупных российских оборонных компаний (гендиректор «Тактического ракетного вооружения» Борис Обносов, гендиректор «Микротеха» Андрей Хохлун, генеральный конструктор Авиамоторного научно-технического комплекса «Союз» Мкртич Окроян, директор Уралвагонзавода Александр Попов) и министра образования и науки Запорожской области Елены Шаруповой.

Ранее стало известно о намерениях Евросоюза ввести санкции против 27 кораблей, связанных с Российской Федерацией, и запретить им входить в порты стран объединения. Авторы инициативы предполагают, что она помешает России продавать нефть с помощью так называемого «теневого флота» — старых судов, зарегистрированных в третьих юрисдикциях, которые не пользуются услугами западных страховщиков.

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