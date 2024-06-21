В Европе захотели закрыть порты для связанных с Россией кораблей

EUobserver: 27 связанным с Россией судам запретят входить в европейские порты

Европейский союз захотел ввести санкции против 27 кораблей связанных с Российской Федерацией и запретить им входить в его порты. Из них только 11 судов — зарегистрированы в РФ. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на свои источники.

Предполагается, что в порты ЕС не смогут попасть суда «Красноярск», «Енисей», «Крымск», «Калининград», «Кемерово», Koryak FSU, Lady R, Maia-1, M/V Angara, M/V Maria, и Saam FSU. Также в этом списке есть корабли, которые ходят под флагами Камеруна, Панамы, островов Кука, Сингапура, Габона, Коморских островов и Гвинеи-Бисау.

До этого МИД Нидерландов предупредил, что 14-й пакет санкций Евросоюза закроет танкерам с российской нефтью доступ в порты ЕС. Таким образом, в Брюсселе надеются лишить «теневой флот» России возможности пользоваться европейскими услугами.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет антироссийских санкций нацелен в первую очередь на энергетический сектор. В числе прочего, речь идет об ограничениях против танкерного флота России.