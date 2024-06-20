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16:48, 20 июня 2024Экономика

Порты Европы пообещали закрыть для танкеров с российской нефтью

МИД Нидерландов: санкции против РФ лишат теневой флот доступа к портам Евросоюза

Фото: Michal Fludra / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Очередной, 14-й, пакет санкций Евросоюза против РФ закроет доступ в порты Европы для танкеров с российской нефтью. Об этом в социальной сети X (ранее Twitter) сообщила и.о. главы МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот.

«Благодаря этому пакету санкций "теневой флот" лишится доступа к европейским портам и услугам», — пообещала она. Глава внешнеполитического ведомства страны также заявила, что приветствует соглашение ЕС по санкциям и отметила, что Нидерланды решительно поддерживают введение таких мер.

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Ханке Брюинс Слот призвала продолжить работу над новыми антироссийскими ограничениями. По ее словам, «это значительно замедлит военную машину Путина».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что новый пакет санкций будет нацелен в первую очередь на энергетический сектор. Очередные ограничения включат в себя усложнение доступа российских импортеров к западным технологиям, которые используются в том числе в энергетическом секторе. Кроме того, новые санкции будут нацелены на снижение дополнительных энергодоходов России, пояснила фон дер Ляйен.

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