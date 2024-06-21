Украина объявила в международный розыск устроивших покушение на казахстанского блогера

Украина объявила подозреваемых в покушении на Садыкова в международный розыск

Граждане Казахстана, которые подозреваются в покушении на убийство в Киеве казахстанского оппозиционера и блогера Айдоса Садыкова, были объявлены в международный розыск, передает ТАСС.

Как сообщил Офис генерального прокурора Украины, подозреваемые граждане Казахстана Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев покинули территорию Украины через границу с Молдавией в день совершения покушения.

На территорию страны они, по сообщению ведомства, попали 2 июня через границу с Польшей. Садыков с 2014 года проживал в Киеве и критиковал действующие власти Казахстана, в том числе президента Касым-Жомарта Токаева. В частности, он активно поддерживал протесты в Казахстане в январе 2022 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам республики установить местонахождение подозреваемых. Он отметил, что в настоящий момент казахстанские правоохранители по поручению Токаева проводят оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств преступления.