Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:05, 21 июня 2024Бывший СССР

Украина объявила в международный розыск устроивших покушение на казахстанского блогера

Украина объявила подозреваемых в покушении на Садыкова в международный розыск

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Граждане Казахстана, которые подозреваются в покушении на убийство в Киеве казахстанского оппозиционера и блогера Айдоса Садыкова, были объявлены в международный розыск, передает ТАСС.

Как сообщил Офис генерального прокурора Украины, подозреваемые граждане Казахстана Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев покинули территорию Украины через границу с Молдавией в день совершения покушения.

На территорию страны они, по сообщению ведомства, попали 2 июня через границу с Польшей. Садыков с 2014 года проживал в Киеве и критиковал действующие власти Казахстана, в том числе президента Касым-Жомарта Токаева. В частности, он активно поддерживал протесты в Казахстане в январе 2022 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам республики установить местонахождение подозреваемых. Он отметил, что в настоящий момент казахстанские правоохранители по поручению Токаева проводят оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств преступления.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      США разрешили Украине удары по всем приграничным регионам России. Как это повлияет на ход конфликта?

      Полковник рассказал о последствиях вспышки холеры для ВСУ

      Бывшего президента АФК «Система» Новицкого задержали силовики

      Россиянка обвинила женщину в сносе памятника на могиле бойца Великой Отечественной войны

      В Кремле назвали детали прибытия Путина из Вьетнама

      В России заявили о необходимом подорожании зерна

      Россияне рассказали о домашних заготовках на зиму

      В России предложили разрешить регионам самостоятельно вводить туристический сбор

      Песков высказался о реакции Запада на визиты Путина в КНДР и Вьетнам

      Россиянкам раскрыли идеальный гардероб для отпуска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше