В Казахстане поручили установить местонахождение подозреваемых в покушении на Садыкова

Токаев поручил установить местонахождение подозреваемых в покушении на Садыкова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам республики установить местонахождение подозреваемых в покушении на оппозиционного активиста Айдоса Садыкова. Об этом на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Он отметил, что в настоящий момент казахстанские правоохранители по поручению Токаева проводят оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств преступления. Уали также добавил, что Астана готова сотрудничать с украинскими правоохранительными органами, в том числе по линии Интерпола.

Ранее в офисе генпрокурора Украины сообщали об установлении лиц, причастных к покушению на Садыкова. В совершении преступления подозреваются двое граждан Казахстана — Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев. По данным ведомства, прибыв в Киев 2 июня, они приобрели автомобиль и огнестрельное оружие и начали слежку за активистом. Само покушение на него было совершено 18 июня в Шевченковском районе Киева.