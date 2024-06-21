Украинские дроны атаковали Адыгею

Глава Адыгеи Кумпилов: в ночь на 21 июня дроны ВСУ вновь атаковали регион

В ночь на 21 июня дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь атаковали Адыгею. Об этом заявил глава региона Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, атаке дронов ВСУ подверглись сразу три населенных пункта Адыгеи — поселок городского типа Яблоновское, аул Козет и поселок Новый.

«Из разрушений — поврежденная кровля частного дома в Яблоновском. Обязательно окажем семье помощь», — рассказал Кумпилов.

Дроны ВСУ уже атаковали Адыгею — последний налет летательных аппаратов произошел 20 июня. Тогда из-за взрыва беспилотника возник пожар на нефтебазе. Кроме того, дрон падал на территории региона в конце февраля 2023 года.

Адыгея является окруженным Краснодарским краем анклавом, расположенным неподалеку от Черного моря. Некоторые населенные пункты региона находятся на расстоянии 100 километров от моря.