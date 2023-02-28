Падение неустановленного летательного аппарата в Адыгее попало на видео

Падение неустановленного летательного аппарата в адыгейском поселке Новый попало на видео

Падение неустановленного летательного аппарата в адыгейском поселке Новый попало на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Kub Mash.

На появившемся видеоролике видно, как после падения неизвестного объекта небо над поселком озаряет яркая вспышка.

До этого в сети появились фотографии неустановленного летательного аппарата, упавшего в ночь на 28 февраля в районе адыгейского поселка.

О падении неустановленного летательного аппарата в районе поселка Новый Гиагинского района Адыгеи стало известно утром 28 февраля. По информации главы республики Мурата Кумпилова, в результате оказалась повреждена хозяйственная постройка животноводческой фермы. Мирные граждане не пострадали. К месту происшествия направили следственную группу.

Ранее сообщалось, что два беспилотника Вооруженных сил Украины попытались атаковать нефтебазу в курортном городе Туапсе в Краснодарском крае. По информации Telegram-канала Shot, дроны собирались сбросить на объект взрывчатку, однако взорвались в 100 метрах от нефтехранилища. В результате инцидента никто не пострадал.