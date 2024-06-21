В Аргентине призвали пересмотреть отказ президента от вступления в БРИКС

Мэр Уиллипан призвал пересмотреть отказ властей Аргентины от вступления в БРИКС

Мэры городов Аргентины не согласны с отказом властей страны от вступления в БРИКС и надеются на пересмотр этого решения Буэнос-Айресом. Об этом заявил мэр аргентинского города Морено Хуан Хавьер Уиллипан на Форуме городов стран БРИКС+ в Казани, текст заявления есть в распоряжении «Ленты.ру».

«В настоящий момент Аргентина переживает своеобразный политический момент — президент не поддержал вхождение Аргентины в союз БРИКС. Мы со своей стороны, как мэры городов, не поддерживаем это решение и надеемся, что Аргентина пересмотрит его, поразмышляет над ним», — призвал мэр.

29 декабря президент Аргентины Хавьер Милей в письмах российскому лидеру Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину сообщил, что страна отказывается от вступления в БРИКС.

Группа из 15 оппозиционных аргентинских депутатов блока «Союз за Родину» потребовала от президента страны Милея объяснить это решение.