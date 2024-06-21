В МИД рассказали о переговорах с девятью странами о безвизовых поездках

МИД: ведутся переговоры с девятью странами о безвизовых поездках

Россия ведет переговоры с девятью странами о безвизовых поездках, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Он отметил, что сейчас граждане более 65 стран могут въезжать в Россию без виз по обыкновенным паспортам. «Еще с девятью государствами в настоящее время ведутся переговоры о достижении подобных договоренностей», -— сказал дипломат. С какими именно странами, он не уточнил.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия надеется на отмену визы с шестью странами.

По его словам, уже ведутся переговоры с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией, Мьянмой. Уточняется, что несколько соглашений должны быть подписаны до конца 2024 года.