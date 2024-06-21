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20:06, 21 июня 2024Мир

В Польше назвали возникшую из-за Украины проблему для армии страны

Radio Zet: президент Польши Дуда назвал проблемой поставки Patriot Украине

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Решение США поставить Украине в приоритетном порядке системы противовоздушной обороны Patriot создаст проблемы для польской армии. С таким заявлением в интервью Radio Zet выступил президент Польши Анджей Дуда.

«Это всегда проблема, когда поставки задерживаются, особенно когда происходит модернизация польской армии», — сказал он, назвав сложившееся положение дел иллюстрацией неспособности США и Запада в целом производить достаточно оружия.

Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон намерен поставлять Украине в рамках переориентации зарубежных поставок ракеты-перехватчики к комплексам Patriot и NASAMS.

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      Виктория Кондратьева
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