В Польше назвали возникшую из-за Украины проблему для армии страны

Radio Zet: президент Польши Дуда назвал проблемой поставки Patriot Украине

Решение США поставить Украине в приоритетном порядке системы противовоздушной обороны Patriot создаст проблемы для польской армии. С таким заявлением в интервью Radio Zet выступил президент Польши Анджей Дуда.

«Это всегда проблема, когда поставки задерживаются, особенно когда происходит модернизация польской армии», — сказал он, назвав сложившееся положение дел иллюстрацией неспособности США и Запада в целом производить достаточно оружия.

Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон намерен поставлять Украине в рамках переориентации зарубежных поставок ракеты-перехватчики к комплексам Patriot и NASAMS.