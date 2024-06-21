Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:17, 21 июня 2024Путешествия

В России предложили разрешить регионам самостоятельно вводить туристический сбор

Минэкономразвития предложило разрешить регионам вводить туристический сбор

Минэкономразвития России предложило разрешить регионам самостоятельно вводить с 2025 года туристический сбор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что соответствующие поправки внесут на рассмотрение Минфина в ближайшее время. Предполагается, что фиксированная плата будет взиматься с номера в гостинице, а не с проживающего в нем человека.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении курортного сбора для туристов на территории города. Его начали взимать с 1 апреля 2024 года. Средства, вырученные при сборе, в будущем направят на создание комфортных условий и развития туристической отрасли.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      США разрешили Украине удары по всем приграничным регионам России. Как это повлияет на ход конфликта?

      В Кремле назвали детали прибытия Путина из Вьетнама

      В России заявили о необходимом подорожании зерна

      Россияне рассказали о домашних заготовках на зиму

      В России предложили разрешить регионам самостоятельно вводить туристический сбор

      Песков высказался о реакции Запада на визиты Путина в КНДР и Вьетнам

      Россиянкам раскрыли идеальный гардероб для отпуска

      Начато расследование из-за плачущей кровью статуи Девы Марии

      В России начались сложности с выводом юаней с Мосбиржи

      Играющий в США российский хоккеист сравнил цены в Америке и на родине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше