В России предложили разрешить регионам самостоятельно вводить туристический сбор

Минэкономразвития предложило разрешить регионам вводить туристический сбор

Минэкономразвития России предложило разрешить регионам самостоятельно вводить с 2025 года туристический сбор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что соответствующие поправки внесут на рассмотрение Минфина в ближайшее время. Предполагается, что фиксированная плата будет взиматься с номера в гостинице, а не с проживающего в нем человека.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении курортного сбора для туристов на территории города. Его начали взимать с 1 апреля 2024 года. Средства, вырученные при сборе, в будущем направят на создание комфортных условий и развития туристической отрасли.