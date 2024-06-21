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07:28, 21 июня 2024Бывший СССР

В США не посчитали изменением политики разрешение всех трансграничных ударов ВСУ

Politico: в США не считают сменой политики разрешение трансграничных ударов ВСУ

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В США не считают сменой политики разрешение применять Вооруженным силам Украины (ВСУ) американское оружие против России во всех приграничных регионах. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Собеседники газеты подчеркнули, что снятие запрета на трансграничные удары не является сдвигом в политике с момента принятия решения, связанным с Харьковской областью. «Первоначально этот шаг характеризовался только в контексте продолжающегося штурма Харькова, но это не исключало возможности нанести ответный удар другим трансграничным нападениям», — сказал один из неназванных чиновников.

Политика недопущения дальних ударов внутри России не изменилась, отмечает Politico.

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В конце мая президент США Джо Байден разрешил ВСУ наносить удары по целям на территории России, если американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области.

Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ВСУ смогут использовать американское оружие против российских войск и на границе с Сумской областью.

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      Сергей Грехов
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