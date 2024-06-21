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13:53, 21 июня 2024Силовые структуры

Владельца модного клуба Петербурга обвинили еще в шести расправах

СК: ОПГ Каштело причастен еще к шести убийствам в Петербурге 90-х годов
Олег Каштело

Олег Каштело. Кадр: Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга»

Следователи установили причастность организованной преступной группы (ОПГ), возглавляемой Олегом Каштело, еще к шести расправам, совершенным в 90-х годах. Об этом «Ленте.ре» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, с 1993 по 1999 год бандиты устранили члена Тамбовской ОПГ Олега Гуняшина, владельца клуба «Невские звезды» Роберта Вартаняна, председателя совета директоров компании «Рефрижераторный флот» и троих бизнес-конкурентов из Чечни — их имена не называются.

Исполнители и организаторы преступлений не дожили до настоящего времени, кроме Каштело, владевшего в последнее время модным ночным клубом «Грибоедов». Он был арестован в феврале по обвинению в расправе над своим телохранителем — бывшим спецназовцем Сергеем Максимовым и советским спортсменом Вячеславом Бордуковым, который безвестно пропал летом 2000 года.

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      Любовь Ширижик
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