Владельца модного клуба Петербурга обвинили еще в шести расправах

СК: ОПГ Каштело причастен еще к шести убийствам в Петербурге 90-х годов

Следователи установили причастность организованной преступной группы (ОПГ), возглавляемой Олегом Каштело, еще к шести расправам, совершенным в 90-х годах. Об этом «Ленте.ре» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, с 1993 по 1999 год бандиты устранили члена Тамбовской ОПГ Олега Гуняшина, владельца клуба «Невские звезды» Роберта Вартаняна, председателя совета директоров компании «Рефрижераторный флот» и троих бизнес-конкурентов из Чечни — их имена не называются.

Исполнители и организаторы преступлений не дожили до настоящего времени, кроме Каштело, владевшего в последнее время модным ночным клубом «Грибоедов». Он был арестован в феврале по обвинению в расправе над своим телохранителем — бывшим спецназовцем Сергеем Максимовым и советским спортсменом Вячеславом Бордуковым, который безвестно пропал летом 2000 года.