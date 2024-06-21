Россиян предупредили об опасности самого популярного в стране крепкого алкоголя

Токсиколог Кутушов предупредил об угрозе развития депрессии от водки

Водка — это опасный напиток, который может нанести серьезный ущерб здоровью и жизни человека, предупредил россиян врач-токсиколог ICDMC, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов. О рисках употребления названного самым популярным в стране крепким алкоголем напитка он напомнил в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалиста, чрезмерное употребление водки, как и другого алкоголя, может привести к серьезным проблемам со здоровьем, как физическим, так и психическим.

Он отметил, что из-за неконтролируемого потребления спиртного повышается риск развития жировой дистрофии, цирроза и даже рака печени. Помимо этого, алкоголь повышает кровяное давление, что увеличивает риск возникновения инфаркта и инсульта. Также негативное воздействие алкогольных напитков сказывается на здоровье почек и иммунной системы в целом. Кроме того, чрезмерное употребление водки может привести к гастриту, язве, а также панкреатиту.

«Алкоголь нарушает нервную систему, что впоследствии приводит к потере координации, замедленной реакции, ухудшению памяти и концентрации. Злоупотребление спиртными напитками крайне опасно, так как увеличивается риск развития зависимости, депрессии и тревоги. Употребление алкоголя во время беременности может привести к серьезным врожденным дефектам у ребенка», — сообщил врач.

Ранее исследование показало, что самым популярным видом крепкого алкоголя у россиян является водка.

До этого стало известно о росте числа трезвенников в России. По данным аналитиков, за последние 20 лет доля граждан, отвергающих алкоголь, увеличилась с 23,7 до 38,8 процента. При этом среди возрастной категории от 16 до 25 лет показатель вырос более чем вдвое — с 25,4 до 55 процентов.

