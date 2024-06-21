Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:30, 21 июня 2024Забота о себе

Врач призвала отказаться от некоторых продуктов ради здоровья щитовидной железы

Эндокринолог Елесина рекомендовала ради здоровья щитовидки отказаться от сои

Фото: Unsplash

Здоровье человека во многом зависит от правильной работы щитовидной железы, рассказала эндокринолог клиники La Salute Мария Елесина. В комментарии для «Ленты.ру» врач призвала отказаться от некоторых продуктов, чтобы поддержать работу этого органа.

Доктор рекомендовала убрать из рациона сладости, газированные напитки и полуфабрикаты (консервы, соусы, джемы, колбасы), в которых содержится сахар. Употребление этих продуктов вызывает колебания уровня инсулина в крови, что оказывает негативное влияние на щитовидку.

Эндокринолог также посоветовала отказаться от соевых продуктов, в том числе соевого молока, тофу и соевого соуса. Она объяснила, что соя стимулирует выработку эстрогена, который замедляет синтез гормонов щитовидной железы. Изофлавоны, содержащиеся в сое, также снижают всасывание гормонов из лекарств.

Убрать из рациона также стоит глютен, который в больших количествах содержится в злаковых растениях. Любая выпечка при проблемах с щитовидкой лишь усугубляет ее состояние

Мария Елесинаэндокринолог

Людей, у которых уже есть проблемы с щитовидной железой, эндокринолог призвала исключить из рациона овощи семейства крестоцветных: белокочанную капуста, бок-чой, цветную и брюссельскую капусту, редьку, репу. «Дело в том, что в процессе переваривания этих овощей снижается способность щитовидной железы усваивать необходимое для ее нормальной работы количество йода», — объяснила доктор.

Материалы по теме:
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить? Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить?Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
20 декабря 2023
Почему постоянно хочется спать? Что делать при повышенной сонливости в течение дня
Почему постоянно хочется спать?Что делать при повышенной сонливости в течение дня
29 августа 2023

Ранее эндокринолог Зухра Павлова назвала продукты, которые усиливают запах пота. По ее словам, на запах пота влияют выдержанные сыры, специи, сладости, сладкие молочные продукты, например мороженое.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      В Херсоне зафиксирована вспышка холеры среди военных. Украинские власти могут скрывать эпидемию

      Москвичам пообещали более частые смерчи

      Боец СВО неделю ел листья и пил дождевую воду под прицелом дронов ВСУ в ожидании эвакуации

      МИД Израиля вызвал посла Армении

      У Земли обнаружили защиту от сверхновых

      В России начались продажи уникального гаджета. Чем удивляет новый продукт от Huawei?

      Реклама

      Премьер Грузии раскритиковал кампанию против закона об иноагентах

      Под Петербургом нашли пакеты с человеческими костями

      Лавров назвал условие сохранения Украины в границах 1991 года

      СКР взялся расследовать атаку украинских дронов на Краснодарский край

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше