Врач призвала отказаться от некоторых продуктов ради здоровья щитовидной железы

Эндокринолог Елесина рекомендовала ради здоровья щитовидки отказаться от сои

Здоровье человека во многом зависит от правильной работы щитовидной железы, рассказала эндокринолог клиники La Salute Мария Елесина. В комментарии для «Ленты.ру» врач призвала отказаться от некоторых продуктов, чтобы поддержать работу этого органа.

Доктор рекомендовала убрать из рациона сладости, газированные напитки и полуфабрикаты (консервы, соусы, джемы, колбасы), в которых содержится сахар. Употребление этих продуктов вызывает колебания уровня инсулина в крови, что оказывает негативное влияние на щитовидку.

Эндокринолог также посоветовала отказаться от соевых продуктов, в том числе соевого молока, тофу и соевого соуса. Она объяснила, что соя стимулирует выработку эстрогена, который замедляет синтез гормонов щитовидной железы. Изофлавоны, содержащиеся в сое, также снижают всасывание гормонов из лекарств.

Убрать из рациона также стоит глютен, который в больших количествах содержится в злаковых растениях. Любая выпечка при проблемах с щитовидкой лишь усугубляет ее состояние Мария Елесина эндокринолог

Людей, у которых уже есть проблемы с щитовидной железой, эндокринолог призвала исключить из рациона овощи семейства крестоцветных: белокочанную капуста, бок-чой, цветную и брюссельскую капусту, редьку, репу. «Дело в том, что в процессе переваривания этих овощей снижается способность щитовидной железы усваивать необходимое для ее нормальной работы количество йода», — объяснила доктор.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова назвала продукты, которые усиливают запах пота. По ее словам, на запах пота влияют выдержанные сыры, специи, сладости, сладкие молочные продукты, например мороженое.

