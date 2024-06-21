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12:30, 21 июня 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников развеял распространенный миф о варикозе

Врач Мясников опроверг миф, что летом нельзя удалять варикозные вены

Фото: Alinabuphoto / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что летом, как и другое врем] года, можно делать операцию по удалению варикозных вен. Выпуск передачи, в котором медик развеял распространенный миф о варикозе, доступен на платформе «Смотрим».

Медик опроверг популярное мнение о том, что в летний период нельзя делать операцию по удалению варикозных вен. «Разницы-то никакой нет, если у тебя кондиционирование помещения. Я просто не понимаю, поэтому — нет. Надо летом — значит летом», — подчеркнул специалист.

Ранее флеболог Сергей Якушкин развеял еще один миф о варикозе. Врач заявил, что вылечить его с помощью таблеток не получится. Он призвал удалять больные вены, так как в противном случае варикоз будет прогрессировать.

До этого флеболог Владислав Орлов рассказал, что из-за зимних перепадов температур могут развиться осложнения варикозной болезни. Врач предостерег людей с варикозом от привычки окунаться в ледяную купель или сугробы после бани.

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      Олег Давыдов
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