Россиян с распространенной болезнью предупредили об осложнениях зимой

Врач Орлов: перепады температур могут привести к осложнениям варикозной болезни

Из-за зимних перепадов температур могут развиться осложнения варикозной болезни, рассказал флеболог Владислав Орлов. Об ухудшении здоровья и осложнениях россиян с этим распространенным заболеванием врач предупредил в беседе с «Москвой 24».

По словам флеболога, зимой в прохладную и морозную погоду люди с варикозом могут почувствовать облегчение, так как при низкой температуре ноги отекают меньше. В то же время в осеннее-зимний период повышается количество сердечно-сосудистых заболеваний, что может привести к печальным последствиям.

Зимой повышается риск и смертельно опасного осложнения варикоза — тромбоэмболии легочной артерии Владислав Орлов флеболог

Людям с варикозом необходимо избегать переохлаждения и резких перепадов температур, чтобы сосудам не приходилось постоянно сужаться и расширяться, продолжил Орлов. Для этого следует, например, после прогулки согреться, а уже потом погружаться в горячую ванну.

Также врач предостерег людей с варикозом от привычки окунаться в ледяную купель или сугробы после бани. Специалист объяснил, что их сосуды могут не выдержать подобной нагрузки.

Людям с варикозной болезнью необходимо много двигаться. Зимой же плохая погода заставляет сидеть дома. Во время длительных новогодних праздников начинаются застолья, и малоподвижный образ жизни сопровождается употреблением алкоголя и большого количества жирной пищи

Владислав Орлов флеболог

Ранее об опасности варикоза подробно рассказал флеболог Тимур Тажибаев. По его словам, варикоз может стать причиной появления болезненных язв и других тяжелых осложнений.