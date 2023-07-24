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17:43, 24 июля 2023Забота о себе

Врач предупредил об опасности считающегося косметическим дефектом заболевания

Хирург Тимур Тажибаев: варикоз может спровоцировать появление тромбов

Фото: Gballgiggsphoto / Shutterstock / Fotodom

Варикоз, который многие считают косметическим дефектом, может спровоцировать серьезные заболевания, предупредил сердечно-сосудистый хирург, флеболог ФНКЦ ФМБА России Тимур Тажибаев. Об опасности варикоза он заявил в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, варикоз может иметь серьезные последствия для организма, включая развитие тромбофлебита, образование язв на коже и развитие венозной недостаточности.

Варикоз развивается из-за клапанной несостоятельности, объяснил Тажибаев. Из-за нее кровь застаивается в расширенных венах, это в свою очередь приводит к образованию тромба и тромбоэмболии. «Тромбы могут быстро распространяться по кровотоку вверх, отрываться и приводить к тромбозу легочных артерий, к дыхательной недостаточности и даже летальному исходу», — рассказал он.

Варикоз способен вызвать болезненные язвы на коже, возникающие из-за нарушения микроциркуляции, что приводит к ухудшению качества жизни. В результате венозной недостаточности также развиваются отеки, усталость и боли в ногах. Помимо расширения вен и появления сосудистых звездочек, возможны изменение цвета кожи, ее уплотнение и огрубление

Тимур Тажибаевсердечно-сосудистый хирург, флеболог

Варикозную болезнь принято считать возрастным заболеванием, однако в современном обществе варикоз сильно «помолодел», предупредил собеседник «Ленты.ру». При этом у женщин риск развития варикоза выше из-за гормональных перепадов, беременностей или менопауз.

Лишний вес оказывает дополнительное давление на вены, что становится причиной ускорения развития варикоза. Пациенты, проводящие большую часть дня в сидячем или стоячем положении на работе, тоже могут быть предрасположены к развитию варикоза

Тимур Тажибаевсердечно-сосудистый хирург, флеболог

Для профилактики варикозной болезни важно вести активный образ жизни, дал совет Тажибаев. Спортом нужно заниматься не менее получаса в день, добавил он. Также он рекомендует следить за весом и избегать длительного нахождения в одной позе.

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«Следите, чтобы обувь не была слишком тугой или плотной, не сдавливала ноги, — прокомментировал хирург. — Избегайте перегрева конечностей. Лучше не посещать сауну и солярий слишком часто. Если у вас есть наследственная предрасположенность к варикозу или заболевания кровеносной системы, необходимо регулярно посещать флеболога для профилактического осмотра».

Ранее хирург Армен Авакян назвал продукты, вызывающие болезни вен. Среди прочего, он призвал отказаться от сладких газированных напитков.

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    Вера Владзиевская
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